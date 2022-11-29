В эксклюзивном интервью для сайта 24 канала Дарья Блашко рассказала о подготовке к новому сезону, работе с новым тренером, а также высказалась об отстранении российских и белорусских биатлонистов от международных соревнований.

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Ожидание нового сезона

Вы уже в Контиолахти? Успели провести несколько тренировок?

Да, мы 24 ноября приехали в Контиолахти. Успели провести несколько тренировок на стадионе. Готовимся к старту сезона.

Как вам стадион в Контиолахти, вы любите выступать здесь?

Да, это один из моих любимых стадионов. Мне нравится трасса и стрельбище здесь. Надеюсь на хорошие результаты в Контиолахти.

Какова была подготовка к новому сезону?

Из-за войны я поздно начала подготовку в этом году. Присоединилась к команде только в Обергофе. В этом сезоне я тренируюсь с мужской сборной. Считаю, что все собрание было продуктивным. Тренировались и в дождь, и в снег. Проделали очень много работы. Надеюсь, что это поможет нам показать хороший результат.

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Поделитесь своими ожиданиями от нового сезона.

Показать хороший результат, который только сможем. К этому и готовимся. Нужно начать сезон. После первых стартов увидим, как все пойдет.



Блашко о сезоне 2022 – 2023

Обратите внимание! Дарья Блашко родилась в Беларуси. Она получила украинское гражданство в 2017 году. Впервые выступила в составе сборной Украины в 2019 году.



Блашко является бронзовым призером чемпионата мира-2021 в эстафете, двукратной чемпионкой мира среди юниоров, обладательницей юниорского кубка IBU.

Как думаете, кто получит Большой хрустальный глобус этого сезона?

Я считаю, что сейчас очень сильные спортсменки из Швеции. Возможно, Эльвира Эберг может получить большой хрустальный глобус. Также очень сильны команды из Франции и Италии. Вообще сейчас очень большая конкуренция у нас, есть много сильных биатлонисток. Нет таких, кто бы выделялся, как Мартен Фуркад в свое время. Уровень очень вырос за последнее время.

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Почему решили тренироваться с новым тренером в этом сезоне?

Во-первых, сейчас невозможно тренироваться в индивидуальном порядке. У нас был разговор с тренером, что мы тренируемся к Олимпиаде, а дальше увидим, какой будет ситуация. Война все поменяла. Возможно, пришло время, когда нужно готовиться с командой, за кем-то тянуться.

Базовая работа была проделана очень качественно. Надо уже тренироваться, чтобы было больше контакта с другими спортсменами, соревновательная практика. Когда тренируешься индивидуально, потом трудно конкурировать с кем-то. Это один из минусов индивидуальной подготовки.

Обратите внимание! Дарья Блашко сейчас тренируется под руководством старшего тренера мужской команды Юрая Санитры. До этого она работала с личным тренером Владимиром Махлаевым.

Известно ли вам о подготовке женской сборной, поскольку теперь тренирует ее новый коуч?

Честно говоря, я не знаю, как происходит подготовка в женской сборной. У меня много времени занимает моя личная подготовка. Весь объем работы очень трудно оценить, одна тренировка не покажет всего объема. Поэтому я не хочу кого-либо оценивать.



Блашко тренируется под руководством Санитры.

К теме! Украинский специалист Александр Кравченко был назначен старшим тренером женской сборной Украины по биатлону. Он заменил на этом посту Уроша Велепеца, ставшего помощником старшего тренера мужской сборной Германии.

Вы следили за выборами президента ФБУ? Результат ожидаемый для вас?

Я следила за этим событием. Я бы не сказала, что неожиданные результаты. Нужно понимать, что это был сильный кандидат, но Дмитрий Пидручный тоже был достойным соперником. В какой-то момент казалось, что он может победить, но все решило голосование.

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Заметим. Федерация биатлона Украины получила нового руководителя. По итогам выборов, состоявшихся на конференции организации, им стал народный депутат Иван Крулько, который победил биатлониста Дмитрия Пидручного.

"Фуркад ждал нашей команды"

В этом году мужская сборная Украины провела сбор с немецкой командой. Расскажите о помощи и поддержке команды из Германии.

Действительно, в этом году мы получили огромную поддержку от IBU, многих других национальных федераций. Мы очень благодарны им за это, потому что без этой помощи мы не смогли бы провести полноценную подготовку. Эта поддержка была не только в Германии, но и во всех странах, где мы были. Нам помогали, предоставляли все, что требовалось.

Как в других странах реагируют на войну на Украине?

У нас всюду спрашивали о войне. В Германии Эрик Лессер вместе с нами тренировался. Потом была встреча, где мы общались и рассказывали о войне. Также я знаю, что во Франции Симон Фуркад ждал нашей команды "Б". Говорил, что они могут приезжать, он все организует. Но насколько мне известно, команда не доехала до Франции. Потому что туда очень далеко ехать, на это были необходимы дополнительные расходы.



Дарья о поддержке международных партнеров / фото ФБУ

Мы были еще в Италии, Австрии, Норвегии. Всюду мы получали поддержку. Каждая страна может оказаться в тяжелой ситуации. Это хорошо, когда есть поддержка.

Как IBU поддерживает украинских биатлонистов?

На средства IBU мы провели несколько сборов. Также я слышала, что IBU хочет помочь построить базу в Чернигове совместно с другими федерациями. В целом эта поддержка очень велика.

Как другие сборные высказываются о войне в Украине?

Честно говоря, я не спрашивала ни у кого этого. Мы знаем только о позиции спортсменов по их интервью.

"Белорусские спортсмены против войны"

Слышали ли вы о том, что IBU может допустить россиян и белорусов к соревнованиям, если они осудят действия своих стран?

Это сложная обстановка. Мы знаем, что если спортсмены из России и Беларуси раскритикуют свою власть, то они вообще не поедут на Кубок мира. В целом это был бы показатель того, что они против войны, что они не поддерживают это. Я не знаю, как было бы лучше.

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Каково ваше отношение к этому?

Честно говоря, знаю, что белорусские спортсмены против войны, я с ними общалась. Часть из них помогала еще в начале войны, когда я просила у них об этом. Некоторые спортсмены писали в первые дни войны, а из российской сборной никто до сих пор не писал. Потому я не знаю их отношения.

Но я не видела никакого официального заявления белорусских биатлонистов о войне в Украине...

Публичных обращений белорусов не будет. Эта ситуация одинакова, как для России, так и для Беларуси. Они не будут говорить об этом публично, потому что всю сборную просто никуда не выпустят.

Но некоторые белорусские биатлонисты уехали на чемпионат России…

Конечно, они поехали на соревнования в Россию потому, что соревновательная практика нужна. Спортсмен должен иметь эту соревновательную практику. Конечно, отстранение спортсменов из России и Беларуси является хорошим показателем для мира. Но что делать спортсменам, оставшимся без соревнований? Нужно понимать, что любой спортсмен, бывший в подобной ситуации, либо закончил карьеру, либо поехал бы на соревнование туда, где ему разрешают стартовать.



Блашко о спортивных санкциях / Фото Getty Images

Лидер сборной Беларуси Динара Алимбекова высказалась относительно нового сезона и сказала, что не будет его смотреть, потому что ей "неинтересно".

Это тоже нужно понимать. Спортсмены, отдающие свое время, здоровье на тренировки и соревнования. Будь я в такой ситуации, возможно я бы тоже не смотрела Кубок мира. Если ты один из лидеров, то трудно психологически смотреть на эти соревнования по телевизору. Я тоже это чувствовала на себе, когда была на карантине. Я смотрела соревнования и каждый раз спрашивала себя, что я здесь делаю, почему я не могу стартовать.

"Мы застали сильные обстрелы": об эвакуации из Чернигова

Общаетесь ли вы с бывшими биатлонистками сборной Украины, которые после 24 февраля сбежали в Россию?

Только с Ольгой Абрамовой. Мы знаем, что она не поддерживает войну. Она уехала в Россию, потому что у нее ребенок был в Москве. Она сразу же уехала в Корею. С другими не поддерживаю связь.

В апреле из женской команды исключили трех натурализованных россиянок. Речь идет о Екатерине Бех, Ольге Абрамовой и Оксане Москаленко.

Кстати, когда бывшие россиянки сбежали из страны, вы начали волонтерить и помогать нашим военным. Расскажите о первых днях вторжения и выезде из города.

После Олимпиады мы приехали в Чернигов и были там, когда началось вторжение. Сначала находились на базе, а уже выехали в другое место. Мы застали сильные обстрелы. Потом решили, что нужно уезжать. Слышали информацию, что Чернигов могут взять в кольцо и все может повториться, как в Мариуполе. Нам повезло с выездом, потому что мы проехали этот путь относительно быстро. Мы были в Чернигове три недели. Успели уехать до того, как взорвали мост, это произошло через день или два.

Когда мы выехали в Словению, я решила, что нужно что-то делать, не могла просто так сидеть. Узнала, что одна спортсменка из Словении хотела помочь. Я попросила у нее несколько иную помощь, хотела помочь украинским военным. Потому обратилась к ней с таким запросом. Она получила то, что было нужно. Также я покупала за свои средства дрон, на второй дрон мы собрали средства в инстаграме. А потом все это отправили в Чернигов.

Честно, я считаю, что это очень мало, но надеюсь, что хоть как-то это помогло. Если каждый будет делать хотя бы маленькое доброе дело, то победа придет быстрее.

Были ли вы в Чернигове после его освобождения? Вы раньше там проживали?

Нет, не была. Да, я проживала там на базе. Приезжала в Чернигов между собраниями, в межсезонье, когда были периоды между соревнованиями. Я там жила, мне очень нравится этот город. Возможно, когда-то я вернулся туда жить.



Дарья Блашко / Фото Getty Images

Участие в турнире Фуркада

В начале сентября вы приняли участие в турнире Мартена Фуркада, поделитесь своими эмоциями от выступления.

Там была сложная ситуация с приглашениями. Насколько я знаю, первое приглашение было для Юлии Джимы, но она отказалась от участия, потому что была не готова и поздно начала подготовку. Потом спросили меня об участии, я согласилась.

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Сам турнир был очень крутым. Было все организовано на самом высоком уровне. Чувствовалось, что это было не только шоу, но серьезный турнир. Я очень рада, что у меня получилось финишировать второй. Это требовало умения быстро приспосабливаться к ситуациям. У нас было мало времени до того, чтобы потренироваться, перестрелка длилась всего 15 минут, а мы видели это стрельбище только один раз. На Кубках мира нам на это уходит гораздо больше времени.

Мне очень понравился этот турнир, надеюсь, что смогу еще не раз принять участие в таких гонках.

Вы общались лично с Мартеном Фуркадом?

Да, мы общались. Он не спрашивал на эту тему слишком много. Когда общались, тема заходила о ситуации в Украине, я ему рассказывала об этом, говорила о Чернигове, я там была на момент вторжения России. Они тоже не рады тому, что происходит в мире.

К слову. Новый сезон стартует по индивидуальной гонке 29 ноября. Первыми будут соревноваться мужчины. Женские старты начнутся 30 ноября.