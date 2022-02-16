Роковая Олимпиада для биатлонисток

На первом этапе швейцарскую сборную представляла Ирене Кадуриш. 30-летняя биатлонистка преодолела два огневых рубежа, использовав три дополнительных патрона, пишет 24 канал.

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После второй стрельбы Кадуриш много проиграла ходом и везла сборную только на 20-й позиции. На втором этапе за сборную должна была бежать Лена Хекки, но она не вышла на старт.

До отметки в пять километров Кадуриш просто не доехала. В прямую трансляцию попал момент, как медики оказывают помощь уже лежавшей на специальных санах спортсменке. На третьем круге Ирене стало плохо, она полностью остановилась и опустилась на снег.

Расстроенная швейцарка держалась за голову от отчаяния после того, как ей пришлось прекратить борьбу.

Биатлонистке из Швейцарии стало плохо во время гонки / Скриншот трансляции Суспільного

Это уже далеко не первый случай в биатлонных гонках на Олимпиаде-2022. До этого досрочно свое выступление в Китае закончили украинка Валентина Семеренко и норвежка Ингрид-Ланнмарк Тандреволл.

Кстати, на двух последних этапах Швейцарию должны были представлять Селина Гаспарин и Эми Базерга.