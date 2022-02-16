Фатальна Олімпіада для біатлоністок

На першому етапі швейцарську збірну представляла Ірене Кадуріш. 30-річна біатлоністка подолала два вогневі рубежі, використавши три додаткові патрони, пише 24 канал.

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Після другої стрільби Кадуріш багато програла ходом та везла збірну лише на 20-й позиції. На другому етапі за збірну повинна була бігти Лена Хеккі, але вона не вийшла на старт.

До позначки у п'ять кілометрів Кадуріш просто не доїхала. У пряму трансляцію потрапив момент, як медики надають допомогу спортсменці, яка вже лежала на спеціальних санах. На третьому колі Ірене стало погано, вона повністю зупинилась та опустилась на сніг.

Засмучена швейцарка трималась за голову від відчаю після того, як їй довелось припинити боротьбу.



Біатлоністці зі Швейцарії стало погано під час гонки / Скриншот із трансляції Суспільного

Це вже далеко не перший такий випадок у біатлонних гонках на Олімпіаді-2022. До цього достроково свій виступ у Китаї закінчили українка Валентина Семеренко та норвежка Інгрід-Ланнмарк Тандреволл.

До слова, на двох останніх етапах Швейцарію повинні були представляти Селіна Гаспарін та Емі Базерга.