Тандревольд: Мое сердце разбито

Норвежка резко потеряла скорость на последнем круге. После финиша в гонке преследования она не смогла даже самостоятельно подняться. Биатлонистку вынесли на руках представители сборных Норвегии и Италии.

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Норвежская биатлонистка не сможет выступить в масс-старте и эстафете на Олимпиаде в Пекине. Об этом она сообщила на пресс-конференции.

По состоянию здоровья врачи не разрешают мне участвовать в следующих стартах на Олимпиаде. Конечно, мне жаль. Мое сердце разбито.

Вчера у меня был один из лучших гоночных дней. А потом он вдруг стал одним из худших,

– сказала Тандревольд.

Слова спортсменки подтвердил врач сборной Норвегии Ларс Кольсруд.

"Я принял это решение. Знаю, что это плохая новость для Ингрид, но иногда приходится идти на это, чтобы защитить спортсмена.

У Ингрид уже дважды возникали проблемы со здоровьем, и мы не хотим рисковать. Мы очень ее любим и хотим, чтобы в Норвегии она прошла хорошее обследование", – подчеркнул врач.

Как выступила Тандревольд на Олимпиаде в Пекине