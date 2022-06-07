В тренировочный процесс привлечены биатлонистки команды "Б"

В новом сезоне с женской командой будет работать другой тренер Александр Кравченко. Урош Велепец в сезоне-2022/2023 будет сотрудничать с мужской сборной Германии.

Читайте також Пішов на ризик і вирішив працювати зі збірною, – Санітра продовжить тренувати чоловічу команду

Три спортсменки пока не прибыли в тренировочную базу.

В первом собрании в составе команды "А" должны были принять участие Юлия Джима, Елена Белосюк, Дарья Блашко, Ирина Петренко, Анастасия Меркушина, а также Анна Кривонос, которая в последний момент заменила Юлию Журавок.

По информации Суспільне Спорт, и Блашко, и Джима проведут первый сбор за границей в Словении, готовясь индивидуально.

При этом в тренировочный процесс в Сянках должна быть привлечена и Белосюк, однако биатлонистку пока не отпустили из рядов Национальной гвардии Украины. Ранее в такую ​​же ситуацию попал лидер мужской команды Дмитрий Пидручный.

В Сянках тренируются Петренко, Меркушина, Кривонос и Валентина Семеренко, которая входит в команду "Б".

Что известно о тренировочном сборе