В тренировочный процесс привлечены биатлонистки команды "Б"
В новом сезоне с женской командой будет работать другой тренер Александр Кравченко. Урош Велепец в сезоне-2022/2023 будет сотрудничать с мужской сборной Германии.
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Три спортсменки пока не прибыли в тренировочную базу.
В первом собрании в составе команды "А" должны были принять участие Юлия Джима, Елена Белосюк, Дарья Блашко, Ирина Петренко, Анастасия Меркушина, а также Анна Кривонос, которая в последний момент заменила Юлию Журавок.
По информации Суспільне Спорт, и Блашко, и Джима проведут первый сбор за границей в Словении, готовясь индивидуально.
При этом в тренировочный процесс в Сянках должна быть привлечена и Белосюк, однако биатлонистку пока не отпустили из рядов Национальной гвардии Украины. Ранее в такую же ситуацию попал лидер мужской команды Дмитрий Пидручный.
В Сянках тренируются Петренко, Меркушина, Кривонос и Валентина Семеренко, которая входит в команду "Б".
Что известно о тренировочном сборе
- Сбор в Сянках продлится с 4 по 19 июня. 30 июня женская сборная планирует отправиться в австрийский Обертилиах.
- Первый старт сезона для сборной Украины должен пройти в немецком Рупольдинге. Там с 25 по 28 августа там состоится летний чемпионат мира по биатлону.