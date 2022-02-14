Бежать надо, олимпийская эстафета раз в 4 года, – Бринзак о Белосюк

Женская сборная Украины по биатлону намерена выступить в классической эстафете. Глава Федерации биатлона Украины Владимир Бринзак прокомментировал самочувствие лидера команды Елены Белосюк.

Брынзак: Белосюк всегда сомневается

Олимпийская чемпионка 2014 года Белосюк тяжело перенесла COVID-19 в Пекине, поэтому не знает, выступит ли в эстафете. Бринзак эксклюзивно для сайта 24 канала прокомментировал самочувствие биатлонистки.

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Бринзак сообщил, что Белосюк тренируется, хотя в течение двух предыдущих дней "ей было хуже".

"Сегодня Елена лучше себя чувствует. Украина будет заявлена ​​в женской эстафете – у нас другого варианта нет", – сказал Бринзак.

Он также заявил, что олимпийская эстафета происходит раз в четыре года, поэтому ее нельзя пропустить.

Что касается Елены, то она всегда сомневается, все спортсмены сомневаются. Но бежать нужно. Олимпийская эстафета раз в четыре года,

– отметил глава ФБУ.

Он предположил, что Белосюк может заменить Дарья Блашко, сдавшая негативный тест на коронавирус.

Чтобы вернуться в команду и иметь шанс выступить в Пекине, Блашко должна 15 февраля сдать еще один отрицательный тест на COVID-19.

. Женская эстафета состоится 16 февраля. Старт гонки в 09:45. На Олимпиаде-2018 Украина заняла 11 место, но получила "золото" эстафеты в 2014 году в Сочи.