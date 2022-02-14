Брынзак: Белосюк всегда сомневается
Олимпийская чемпионка 2014 года Белосюк тяжело перенесла COVID-19 в Пекине, поэтому не знает, выступит ли в эстафете. Бринзак эксклюзивно для сайта 24 канала прокомментировал самочувствие биатлонистки.
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Бринзак сообщил, что Белосюк тренируется, хотя в течение двух предыдущих дней "ей было хуже".
"Сегодня Елена лучше себя чувствует. Украина будет заявлена в женской эстафете – у нас другого варианта нет", – сказал Бринзак.
Он также заявил, что олимпийская эстафета происходит раз в четыре года, поэтому ее нельзя пропустить.
Что касается Елены, то она всегда сомневается, все спортсмены сомневаются. Но бежать нужно. Олимпийская эстафета раз в четыре года,
– отметил глава ФБУ.
Он предположил, что Белосюк может заменить Дарья Блашко, сдавшая негативный тест на коронавирус.
Чтобы вернуться в команду и иметь шанс выступить в Пекине, Блашко должна 15 февраля сдать еще один отрицательный тест на COVID-19.