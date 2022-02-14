Бринзак: Білосюк завжди сумнівається

Олімпійська чемпіонка 2014 року Білосюк важко перенесла COVID-19 у Пекіні, тому не знає, чи виступить в естафеті. Бринзак ексклюзивно для сайту 24 каналу прокоментував самопочуття біатлоністки.

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Бринзак повідомив, що Білосюк тренується, хоча протягом двох попередніх днів "їй було гірше".

"Сьогодні Олена краще почувається. Україна буде заявлена у жіночій естафеті – у нас іншого варіанту немає", – сказав Бринзак.

Він також заявив, олімпійська естафета відбувається раз на чотири роки, тому її не можна пропустити.

Щодо Олени, то вона завжди сумнівається, всі спортсмени сумніваються. Але бігти треба. Олімпійська естафета раз на чотири роки,

– зазначив глава ФБУ.

Він припустив, що Білосюк може замінити Дар'я Блашко, яка здала негативний тест на коронавірус.

Щоб повернутися у команду та мати шанс виступити у Пекіні, Блашко повинна 15-го лютого здати ще один негативний тест на COVID-19.

Важливо. Жіноча естафета відбудеться 16-го лютого. Старт гонки о 09:45. На Олімпіаді-2018 Україна посіла 11-е місце, але здобула "золото" естафети у 2014 році у Сочі.