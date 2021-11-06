Без Усика, но с Ломаченко: кто вошел в топ-10 лучших боксеров века
Источник:talkSPORT
Украинский боксер Василий Ломаченко попал в топ-10 рейтинга лучших боксеров XXI века. По мнению авторитетного издания, братья Кличко и Усик "не дотянули" до числа ведущих.
"Уникальный мастер"
Ломаченко разместили на восьмой позиции, отметили его невероятный послужной список в любителях, где он одержал 396 побед в 397 боях. Также упомянули многочисленные рекорды украинца на профессиональном ринге.
Достойно внимания Комми хочет нанести болезненное поражение Ломаченко, как это ранее сделал Лопес
Он победил Гэри Рассела-младшего в своем третьем бою, что является безумием, и заставил четырех подряд соперников отказаться от продолжения боя, потому что они просто не могли справиться с его движениями в стиле Матрицы и его летевшими со всех сторон ударами. Уникальный мастер, который был бы еще выше в этом списке, если бы раньше решил стать профессионалом,
– отмечает издание.
В десятку лучших боксеров века кроме Ломаченко вошли Флойд Мэйуэзер, Мэнни Пакьяо, Бернард Хопкинс, Роман Гонсалес, Хуан Мануэль Маркес, Сауль Альварес, Геннадий Головкин и Андре Уорд.
Ломаченко – Комми: что известно о поединке
- Уже 11 декабря 2021 года Василий Ломаченко встретится в поединке с Ричардом Комми.
- Выпустили даже официальный постер боя.
- Украинец рассказал, что в поединке против Комми хочет увидеть лучшую версию своего соперника из Ганы.
- В июне 2021 года Ломаченко победил японца Масаеси Накатани, нокаутировав его в 9-м раунде.
- Для соперника Ломаченко это будет второй бой в 2021 году. В феврале ганец досрочно победил доминиканца Джексона Маринеса.