"Уникальный мастер"

Ломаченко разместили на восьмой позиции, отметили его невероятный послужной список в любителях, где он одержал 396 побед в 397 боях. Также упомянули многочисленные рекорды украинца на профессиональном ринге.

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Он победил Гэри Рассела-младшего в своем третьем бою, что является безумием, и заставил четырех подряд соперников отказаться от продолжения боя, потому что они просто не могли справиться с его движениями в стиле Матрицы и его летевшими со всех сторон ударами. Уникальный мастер, который был бы еще выше в этом списке, если бы раньше решил стать профессионалом,

– отмечает издание.

В десятку лучших боксеров века кроме Ломаченко вошли Флойд Мэйуэзер, Мэнни Пакьяо, Бернард Хопкинс, Роман Гонсалес, Хуан Мануэль Маркес, Сауль Альварес, Геннадий Головкин и Андре Уорд.

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