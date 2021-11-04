Комми: Я полон решимости
34-летний боксер из Ганы уверен в своих силах, хотя признает, что является андердогом в этом противостоянии с Василием Ломаченко. Ричард Комми заявил, что бой с украинцем приблизит его к цели – званию чемпиона мира.
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Комми готов нанести Ломаченко второе поражение за три поединка.
Я хочу поблагодарить Боба Арума и Top Rank за возможность выйти в ринг Мэдисон-сквер-гарден – одной из важнейших арен бокса. Знаю, что большинство людей считают меня аутсайдером боя, но я полон решимости доказать, что они ошибаются. Я хочу заставить Гану снова гордиться мной,
– сказал ганский боксер.
Интересно, что в пассиве Комми тоже есть поражение от Теофимо Лопеса, которое он получил в 2019 году. Болезненным было и поражение Василия от американца, который благодаря победе над украинцем получил звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.
Ломаченко – Комми: что известно о бое
- Поединок состоится 11 декабря 2021 года на арене "Мэдисон-Сквер-Гарден" в Нью-Йорке. Уже выпустили даже официальный постер боя.
- Для "Терминатора" из Ганы этот бой против Ломаченко станет вторым в 2021 году. В предыдущем поединке Ричард нокаутировал доминиканца Джексона Мартинеса. Бой был завершен в шестом раунде. Ломаченко же летом 2021 года отправил в нокаут японца Масайоши Накатани.
- 34-летний Комми провел в профессионалах 33 боя, одержал 30 побед (27 из них досрочно) и трижды уступил.