"Унікальний майстер"
Ломаченка розмістили на восьмій позиції, відзначили його неймовірний послужний список у аматорах, де він здобув 396 перемог у 397 боях. Також згадали численні рекорди українця на професійному рингу.
Варте уваги Коммі хоче завдати болючої поразки Ломаченку, як це раніше зробив Лопес
Він переміг Гері Рассела-молодшого у своєму третьому бою, що є божевіллям, і змусив чотирьох поспіль суперників відмовитися від продовження бою, бо вони просто не могли впоратися з його рухами у стилі Матриці та його ударами, що летіли з усіх боків. Унікальний майстер, який був би ще вищим у цьому списку, якби раніше вирішив стати професіоналом,
– зазначає видання.
До десятки найкращих боксерів століття окрім Ломаченка увійшли Флойд Мейвезер, Менні Пак'яо, Бернард Хопкінс, Роман Гонсалес, Хуан Мануель Маркес, Сауль Альварес, Геннадій Головкін та Андре Уорд.
Ломаченко – Коммі: що відомо про поєдинок
- Вже 11 грудня 2021 року Василь Ломаченко зустрінеться у поєдинку з Річардом Коммі.
- Випустили навіть офіційний постер бою.
- Українець розповів, що у поєдинку проти Коммі хоче побачити найкращу версію свого суперника з Гани.
- У червні 2021 року Ломаченко переміг японця Масайоші Накатані, нокатувавши його у 9-му раунді.
- Для суперника Ломаченка це буде другий бій у 2021 році. У лютому ганець достроково переміг домініканця Джексона Марінеса.