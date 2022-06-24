Без России и Беларуси: украинские теннисистки узнали первых соперниц на Уимблдоне

Уже 27 июня стартует основная сетка Уимблдона. Определились первые соперницы украинских теннисисток.

Первые экзамены украинок на британском корте

Сразу четыре теннисистки будут представлять Украину на старейшем теннисном турнире. Ангелина Калинина будет единственной среди украинок сеяной. Уже в стартовом круге первая ракетка Украины встретится с венгерской соперницей Анной Бондарь, пишет 24 канал.

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Недавно Калинина дошла до четвертьфинала турнира WTA в британском Истборне. В 1/4 финала новоиспеченная первая ракетка страны уступила латвийке Елене Остапенко.

На этой стадии свое участие приостановила Леся Цуренко. Опытная теннисистка начинает свой путь в основе Уимблдона против британки Джоди Анны Барредж (WTA №169).

Цуренко и Калинина уже встречаются с этими оппонентами на корте.

Преимущество Даяны и дебютная встреча для Костюк

Две другие украинки Даяна Ястремская и Марта Костюк сыграют в первом круге против румынки Анны Богдан и британки Кэти Свон.

Ястремская уже дважды встречалась с Богданом. Счет встреч в пользу украинской теннисистки – 2:0. Что касается Костюк, то она впервые сыграет с этой соперницей.

Напомним, что из-за беременности сезон пропускает бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина. В октябре 2022-го у теннисистки родится девочка.

Действующая чемпионка Уимблдона Эшли Барти не выйдет на британский корт. В конце марта австралийская теннисистка неожиданно объявила об окончании карьеры. Поэтому у старейшего турнира уж точно будет новая чемпионка.