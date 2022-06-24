Перші екзамени українок на британському корті

Одразу чотири тенісистки представлятимуть України на найстарішому тенісному турнірі. Ангеліна Калініна буде єдиною серед українок сіяною. Вже у стартовому колі перша ракетка України зустрінеться з угорською суперницею Анною Бондар, пише 24 канал.

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Нещодавно Калініна дійшла до чвертьфіналу турніру WTA у британському Істборні. В 1/4 фіналу новоспечена перша ракетка країни поступилась латвійці Єлені Остапенко.

На цій стадії свою участь припинила Леся Цуренко. Досвідчена тенісистка розпочинає свій шлях в основі Вімблдону проти британки Джоді Анни Барредж (WTA №169).

Цуренко та Калініна вже зустрічаються із цими опонентками на корті.

Перевага Даяни та дебютна зустріч для Костюк

Дві інші українки Даяна Ястремська та Марта Костюк зіграють у першому колі проти румунки Анни Богдан та британки Кеті Свон.

Ястремська вже двічі зустрічалась із Богдан. Рахунок зустрічей на користь української тенісистки – 2:0. Щодо Костюк, то вона вперше зіграє з цією суперницею.

Нагадаємо, що через вагітність сезон пропускає колишня перша ракетка України Еліна Світоліна. У жовтні 2022-го у тенісистки народиться дівчинка.

Зверніть увагу! Організатори Вімблдону-2022 відсторонили від участі російських та білоруських тенісистів. Все через агресію у бік України. Через це WTA та ATP позбавили престижний турнір рейтингових очок. Вімблдон триватиме з 27 червня по 10 липня.

Чинна чемпіонка Вімблдону Ешлі Барті не вийде на британський корт. Наприкінці березня австралійська тенісистка несподівано оголосила про закінчення кар'єри. Тому у найстарішого турніру вже точно буде нова чемпіонка.