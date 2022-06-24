Первые экзамены украинок на британском корте

Сразу четыре теннисистки будут представлять Украину на старейшем теннисном турнире. Ангелина Калинина будет единственной среди украинок сеяной. Уже в стартовом круге первая ракетка Украины встретится с венгерской соперницей Анной Бондарь, пишет 24 канал.

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Недавно Калинина дошла до четвертьфинала турнира WTA в британском Истборне. В 1/4 финала новоиспеченная первая ракетка страны уступила латвийке Елене Остапенко.

На этой стадии свое участие приостановила Леся Цуренко. Опытная теннисистка начинает свой путь в основе Уимблдона против британки Джоди Анны Барредж (WTA №169).

Цуренко и Калинина уже встречаются с этими оппонентами на корте.

Преимущество Даяны и дебютная встреча для Костюк

Две другие украинки Даяна Ястремская и Марта Костюк сыграют в первом круге против румынки Анны Богдан и британки Кэти Свон.

Ястремская уже дважды встречалась с Богданом. Счет встреч в пользу украинской теннисистки – 2:0. Что касается Костюк, то она впервые сыграет с этой соперницей.

Напомним, что из-за беременности сезон пропускает бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина. В октябре 2022-го у теннисистки родится девочка.

Обратите внимание! Организаторы Уимблдона-2022 отстранили от участия российских и белорусских теннисистов. Все из-за агрессии в сторону Украины. Поэтому WTA и ATP лишили престижный турнир рейтинговых очков. Уимблдон продлится с 27 июня по 10 июля.

Действующая чемпионка Уимблдона Эшли Барти не выйдет на британский корт. В конце марта австралийская теннисистка неожиданно объявила об окончании карьеры. Поэтому у старейшего турнира уж точно будет новая чемпионка.