Без результата и с чрезмерной искренностью: первые итоги работы Петракова в сборной Украины

Александр Петраков решился возглавить сборную Украины на фоне провального старта в отборе на ЧМ-2022. Петраков принял команду, которая 5 лет училась играть в футбол с Андреем Шевченко. Со стартовых матчей под руководством Петракова сборная приобрела новые черты, но не потеряла предыдущие.

Петраков не поломал команду Шевченко, но не дал результат

Шевченко покинул сборную Украины, неожиданно объявив об этом в воскресенье, 1 августа. Тренер заявил, что у него закончился контракт. По версии Шевченко, ему не предложили продлить соглашение. Зато в УАФ говорят, что Шевченко не отвечал…

Стоящее Сборная Украины отдаст на благотворительность часть премии за матч с Францией

На этом фоне УАФ истерично начала договариваться с Сергеем Ребровым, который только пришел в Аль-Айн и связал себя с клубом долгосрочным контрактом. Когда переговоры с Ребровым провалились, УАФ ночью объявила о назначении Петракова.

Сам Петраков не скрывает и понимает, что его бросили на растерзание. Для чемпиона мира 2019 года – это шанс всей жизни, от которого нельзя было отказаться. И простота, с которой Петраков об этом говорит, – заслуживает внимания.

Новый руководитель "сине-желтых" прежде всего известен тем, что умеет давать результат. Именно это нужно было Украине в матчах отбора на ЧМ-2022 против Казахстана и Франции. Эксперты ожидали от команды прагматичный и защитный футбол. Но по факту все оказалось иначе.

Сборная Украины буквально уничтожила на выезде Казахстан, но из-за кричащих индивидуальных ошибок в обороне упустила победу (2:2).

Казалось, что в игре против чемпионов мира французов болельщики наконец увидят закрытый футбол Петракова. Но и здесь Украина долгое время давала приличную интенсивность, после чего Франция отказалась играть в футбол.

Шапаренко празднует гол французам / Фото УАФ

Поэтому Украине пришлось играть позиционно, а не на контратаках. По большому счету "сине-желтые" обыграли Францию и не зря игроки расстроены ничьей (1:1).

Оба поединка можно занести в актив Петракову ввиду зрелищности, напряжения и красоты. Но Петраков не набрал 3–4 очка, которые бы существенно помогли в борьбе за выход на чемпионат мира.

Играть красиво и проигрывать – это не про меня,

– говорил Петраков перед дебютом.

Но на деле все оказалось иначе.

Третий поединок с новым тренером украинцы провели против Чехии. Игра, которая завершилась очередной ничьей (1:1), не имела никакого значения, ведь была товарищеской. Но настораживает, что Украина не смогла выиграть 4 подряд матча, да еще и пропустила на последних секундах.

Петраков слишком искренен

Болельщики сборной Украины привыкли к пресс-конференциям и интервью Андрея Шевченко, в которых тренер взвешенно и спокойно отвечает на вопросы. Шевченко не выносил в целом все, что происходит в команде, и спокойно комментировал даже неудачи. Шевченко не давал волю эмоциям.

В этом плане Петраков полная противоположность своего предшественника. Простоту тренера доказывает банальный факт – после матча чемпионата Украины между Динамо и Десной специалист проехался на метро. Увидеть Шевченко в метро, пожалуй, нереально.

Я простой. Что тут необычного? Тем более, что сейчас весь центр перекрыт из-за парада ко Дню Независимости. Лучше спокойно проехаться на метро,

– сказал Петраков.

Но в искренности Петракова есть другая сторона медали. В частности, после неудачи против Казахстана тренер несколько жестко прокомментировал действия своих футболистов. Петраков был разочарован ошибками в защите и нереализацией моментов впереди.

Даже не знаю, что сказать. На 93 минуте забиваем мяч, я уже радуюсь, а потом одна подача – гол. Люди играют в Лиге чемпионов, но допускают такие ошибки. Даже на юношеском уровне таких ошибок не допускают,

– заявил Петраков.

Евгений Левченко подметил, что Петраков разделяет тренерский штаб и команду. По мнению бывшего футболиста и эксперта – это как минимум настораживает.

С Левченко сложно не согласиться. Создается впечатление, что Петраков воспринимает своих футболистов как детей. Заметно, что он в течение длительного времени своей карьеры работал с юношескими командами. Однако со старшими игроками такой подход вряд ли сработает на длинной дистанции. Лидеры команды могут перестать понимать тренера.

Сам Петраков также об этом говорил. Он отметил, что между юношеским и взрослым футболом – колоссальная разница. Наставник "сине-желтых" признался, что ему в команде помогают Андрей Пятов и Андрей Ярмоленко.

Искренность Петракова прослеживается и в ситуации с лидером команды Андрея Шевченко – Русланом Малиновским. В этом случае заявления тренера могут быть токсичными.

Петраков заявил, что не рассчитывает на одного из лучших футболистов Серии А прошлого сезона. Если проводить параллели с предыдущим тренером, то Шевченко в истории с Виталием Буяльским был более дипломатичным.

Ситуации с Буяльским и Малиновским идентичны, но в СМИ уже имеют разный оттенок. Петраков и Малиновский – это скандальная тема и конфликт, а Шевченко и Буяльский – конспирология.

К теме Если не рассчитываешь, то не вызывай, – Цыганык о конфликте Малиновского и Петракова

Как бы там ни было, тема Малиновского не закрыта! Футболист с травмой отыграл Евро-2020, перенес операцию и без передышки начал новый сезон. Вполне возможно, что Петраков решил не напрягать своего подопечного.

Вместе с тем, в истории с Малиновским есть еще одна деталь. Петраков вынес в публичную плоскость то, что Руслан обижается на него. Кроме того, тренер заявил, что извинился перед игроком.

Он обижается, что я его не поставил в состав. Я с ним поговорил, попросил у него прощения. Я только пришел в команду,

– говорил Петраков о Малиновском.

Из-за слов Петракова теперь Руслан в затруднительном положении. Ведь это непрофессионально – обижаться на тренера, если он выбрал другого футболиста. Также это противоречит интересам команды. Можно подумать, что Малиновскому важнее появиться на поле, чем сборной достичь результата.

Более того, тренер вряд ли должен выносить в публичную плоскость такие тонкие моменты внутри команды. Петракова уже раскритиковал Александр Паляница.

Мне это вообще непонятно. Какие тут могут быть извинения? Ведь в первую очередь тренер отвечает за результат, ему все решать. А игрок своим мастерством должен доказывать, что достоин большего,

– отметил бывший футболист сборной Украины.

Дебютанты

Каденция Андрея Шевченко запомнилась новыми лицами в сборной Украины. Это и не удивительно, ведь у руля "сине-желтых" Шевченко был целых 5 лет. Лица сборной, которая выходила на Евро-2020, и команды, сыгравшей на турнире в 2021 году, совершенно разные.

Сейчас лидерами сборной Украины начинают становиться те футболисты, с которыми Петраков достигал успеха на юношеском уровне. В первую очередь это Виталий Миколенко.

Благодаря Петракову впервые за сборную сыграли сразу 6 футболистов:

Александр Сирота (Динамо)

Тарас Качараба (Славия)

Сергей Булеца (Заря)

Владислав Кочергин (Заря)

Даниил Сикан (Шахтер)

Виктор Корниенко (Шахтер).



В матче против Чехии дебютировали новые игроки / Фото УАФ

Среди дебютантов едва ли не любимцами Петракова в сборной U-20 были Сикан и Булеца. Именно эти футболисты привели Украину к победе на чемпионате мира. И очень вероятно, что Петраков продолжит давать шанс Сикану. Тренер видит потенциал в нападающем Шахтера, за что тот отблагодарил голом Казахстану.

Возвращение Буяльского и отсутствие старой гвардии

Первую заявку Петракову практически не удалось сформировать, ведь ее составляли в УАФ. Поэтому только в октябрьских матчах мы увидим, на кого делает ставку новый тренер.

В сентябре Петраков обошелся сразу без трех голкиперов: Георгий Бущан, Анатолий Трубин и Андрей Лунин не смогли помочь команде по разным причинам.

Похоже, что для Петракова имеет значение игровая практика. Он не вызвал в сборную Богдана Михайличенко, Евгения Коноплянку и Виктора Коваленко. В то же время Петраков вернул Буяльского, сыгравшего за сборную в официальном матче впервые за 2,5 года.

Буяльский в сборной и Динамо – разные футболисты. Виталий банально не подходит для стиля национальной команды. Сможет ли Петраков интегрировать "динамовца" в свою игру и нужно ли ему это вообще – открытый вопрос.

Также Петраков сменил правого защитника. Александр Караваев после ошибок в игре с Казахстаном вряд ли вернется на фланг защиты. Петраков, вероятно, будет доверять защитнику Динамо Александру Тимчику. Не зря он появился в игре с Францией и стал лучшим футболистом поединка с Чехией.

Новая тактика сборной

Перед дебютом Петракова остро стоял вопрос тактики. Когда появился состав на игру с казахстанцами, сложилось впечатление, что Украина сыграет в 2 центральных защитника. Но как только футболисты вышли на поле – все сомнения развеялись. Петраков будет играть по привычной для себя схеме 5:4:1.

Очень хотел бы поблагодарить Андрея Шевченко и его тренерский штаб. За то, что они сделали за пять лет для нашей страны. Они очень помогли ребятам и мне. От хорошего не надо отходить. В чем отличие? Ребята не играли по такой схеме. Они играли 5-3-2, а 5-4-1 – нет,

– заявил Петраков.

По этой схеме сборная Украины будет доигрывать отбор на ЧМ-2022. Петраков точно не откажется от своих идей, которые, кстати, не такие и чуждые футболистам сборной.

Я так играю. Почему я должен менять схему? Скажите, почему? Потому что вы хотите, чтобы я изменил схему? Я же главный тренер. Понимаете?

– говорил Петраков.

Шевченко также использовал схему с тремя центральными защитниками. Именно так украинцы провели последний матч на Евро-2020 против Англии.

Впереди у Украины три матча в отборе на ЧМ-2022. Сначала Украина 9 октября поедет в гости в Финляндию, после чего 12-го числа примет Боснию и Герцеговину. 16 ноября команда Петракова завершит отбор выездным матчем против боснийцев. Победы в трех поединках гарантируют Украине второе место в группе и шансы выйти на ЧМ-2022 через плей-офф.