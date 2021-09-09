Сборная Украины решила помочь детскому футболу
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко пообещал сборной Украины премиальные за ничью против Франции.
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Наставник сборной Украины Александр Петраков подтвердил, что команда получит вознаграждение. Вместе с тем Петраков сообщил, что часть премиальных будет направлена на благотворительность.
Да, это нам сказал президент. Мы командой решили, что часть денег хотим отдать на благотворительность, на нужды детского футбола,
– заявил Петраков.
- Под руководством нового тренера Александра Петракова сборная Украины сыграла 3 матча в сентябре. Все поединки "сине-желтых" завершились вничью.
- Кроме мировой с Францией (1:1), футболисты сборной Украины неожиданно поделили очки с Казахстаном (2:2) в отборе на ЧМ-2022 и упустили победу против Чехии в товарищеской игре (1:1).
- В отборе на ЧМ-2022 Украина сыграла 5 матчей и занимает второе место в группе, которое позволяет сыграть в раунде плей-офф. Впереди у "сине-желтых" ответственные матчи против Финляндии и Боснии и Герцеговины.