Петраков: лучше спокойно проехаться на метро
Корреспондент Tribuna.com Ирина Козюпа увидела наставника сборной Украины в киевском метро.
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Журналистка поинтересовалась, действительно ли это Петраков. Тренер ответил, что нет ничего необычного в том, что он пользуется метро.
Я простой. Что тут необычного? Тем более, что сейчас весь центр перекрыт из-за парада ко Дню Независимости. Лучше спокойно проехаться на метро,
– сказал Петраков.
Петраков в метро / Фото Tribuna.com
Петраков в метро / Фото Tribuna.com
Заметим, что Петраков встретился с экс-тренером сборной Украины Андреем Шевченко. Последний вернулся в Украину и посетил игру Динамо с Десной на стадионе имени Валерия Лобановского. Динамо уверенно победило 4:0.
Петраков и Шевченко на матче Динамо / Скриншот
- Александр Петраков ночью 18 августа возглавил сборную Украины после Андрея Шевченко. Последний неожиданно объявил 1 августа, что у него закончился контракт с УАФ.