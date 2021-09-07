"Нужно честно Руслану сказать, если на него не рассчитывают"

В двух последних поединках Руслан Малиновский провел в "сине-желтой" футболке лишь 39 минут. Футболист вроде бы обижен на тренерский штаб из-за отсутствия игровой практики. Журналист Игорь Цыганык прокомментировал ситуацию вокруг игрока.

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Оскорбление Малиновского? Такое может быть. Он приехал из не последней команды Италии. Тут нужно честно сказать, что если не рассчитываешь на него, то и не вызывай. А если ты вызываешь, то нужно ставить. Его наверняка будут спрашивать в Италии, почему ты не играешь за свою сборную, которая не топ-сборная в мире,

– рассказал Цыганык.

Представитель СМИ привел пример Виталия Буяльского и Андрея Шевченко. Тогда Андрей Николаевич откровенно признался, что не видит в своей схеме динамовца, поэтому просто не вызвал футболиста в ряды "сине-желтых". Журналист считает, что Петракову нужно объяснить Руслану, почему тот потерял стабильное место в основе.

Правда, я не считаю, что нужно было Петракову выносить в прессу этот вопрос с Малиновским. Мне кажется, нужно честно Руслану сказать, если на него не рассчитывают,

– ответил журналист.