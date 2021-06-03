Без лидера Динамо и Зинченко: заявка сборной Украины на матч против Северной Ирландии

Сборная Украины 3 июня сыграет свой второй контрольный спарринг во время подготовки к Евро-2020. Ее соперником станет Северная Ирландия.
Второй экзамен перед Евро
Главный наставник сборной Украины Андрей Шевченко определился с футболистами, попавшими в заявку на товарищеский матч против Северной Ирландии. В список вошли 23 игрока.
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Заявка сборной Украины
- Вратари: Бущан, Трубин, Пятов
- Защитники: Попов, Кривцов, Забарный, Миколенко, Караваев, Матвиенко
- Полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Малиновский, Шапаренко, Ярмоленко, Марлос, Безус, Зубков, Судаков, Макаренко, Леднев
- Нападающие: Яремчук, Беседин, Довбик
В заявку на поединок в Днепре не попали динамовцы Виктор Цыганков и Александр Тимчик. Отсутствие первого стало самой большой неожиданностью. Также Андрей Николаевич не включил в список левого защитника Манчестер Сити Александра Зинченко, который получил дополнительный отдых после финала Лиги чемпионов. К сожалению, украинец не смог поднять над головой главный трофей Европы
Вне заявки остался другой украинский легионер в Европе Эдуард Соболь. Игрок бельгийского Брюгге плохо чувствовал себя на тренировках и вынужден пройти медицинское обследование. Зато состав команды усилили другие украинские легионеры – Малиновский, Яремчук и Безус.
- Поединок против Северной Ирландии состоится 3 июня на "Днепр-Арене". Стартовый свисток польского арбитра прозвучит в 21: 00.
- Андрей Шевченко уже определился с игроками, которые будут защищать "сине-желтый" флаг на Евро-2020.
- Будущие соперники украинцев на чемпионате Европы Австрия и Нидерланды сыграли свои контрольные поединки 2 июня. Однако провели они их не слишком удачно. Австрия минимально проступила Англии (1:0), а нидерландцы едва вырвали боевую ничью у сборной Шотландии (2: 2).