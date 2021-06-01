1 июня – последний день подачи заявок команд на Евро-2020. До первого матча на Евро-2020 Шевченко еще может вносить изменения в состав. А вратарей можно будет менять на протяжении турнира в случае травм.

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Состав сборной Украины на Евро-2020

Вратари: Георгий Бущан (Динамо), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба – Шахтер)

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Денис Попов (все – Динамо), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов (оба – Шахтер), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия)

Полузащитники: Георгий Судаков, Тарас Степаненко, Марлос (оба – Шахтер), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (все – Динамо), Евгений Макаренко (Кортрейк, Бельгия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия), Андрей Ярмоленко (Вест Хем, Англия), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Александр Зинченко (Манчестер Сити), Роман Безус (Гент)

Нападающие: Артем Довбик (Днепр-1), Артем Беседин (Динамо), Роман Яремчук (Гент, Бельгия).

В заявку не вошли Андрей Лунин (Реал, Испания), Александр Сирота, Богдан Леднев (оба – Динамо), Артем Бондаренко (Мариуполь) и Богдан Михайличенко (Андерлехт).