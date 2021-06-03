Другий екзамен перед Євро

Головний наставник збірної України Андрій Шевченко визначився з футболістами, які потрапили у заявку на товариський матч проти Північної Ірландії. До списку увійшли 23 гравці.

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Заявка збірної України

Воротарі: Бущан, Трубін, Пятов

Бущан, Трубін, Пятов Захисники: Попов, Кривцов, Забарний, Миколенко, Караваєв, Матвієнко

Попов, Кривцов, Забарний, Миколенко, Караваєв, Матвієнко Півзахисники: Сидорчук, Степаненко, Маліновський, Шапаренко, Ярмоленко, Марлос, Безус, Зубков, Судаков, Макаренко, Лєднєв

Сидорчук, Степаненко, Маліновський, Шапаренко, Ярмоленко, Марлос, Безус, Зубков, Судаков, Макаренко, Лєднєв Нападники: Яремчук, Бєсєдін, Довбик

У заявку на поєдинку у Дніпрі не потрапили динамівці Віктор Циганков та Олександр Тимчик. Відсутність першого стало найбільшою несподіванкою. Також Андрій Миколайович не включив у список лівого захисника Манчестер Сіті Олександра Зінченка, який отримав додатковий відпочинок після фіналу Ліги чемпіонів. На жаль, українець не зміг підійняти над головою головний трофей Європи

Поза заявкою залишився інший український легіонер у Європі Едуард Соболь. Гравець бельгійського Брюгге погано почувався на тренуваннях та вимушений пройти медичне обстеження. Натомість склад команди підсилили інші українські легіонери – Маліновський, Яремчук та Безус.