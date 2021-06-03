Нидерланды – Шотландия 2:2

Голы: Депай, 17, 89 – Хендри, 11, Нисбет, 63

Счет матча был изменен уже на 11-й минуте. Голландцы первыми создали угрозу, но забил соперник. Хендри нанес бильярдный удар из-за пределов штрафной. Мяч полетел точно в угол ворот – 0:1.

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Команды обменялись моментами, но реализовать их не удалось. Однако уже через шесть минут после пропущенного гола хозяева поля сравняли цифры на табло. Депай подхватил мяч на грани штрафной и ударом с лету прошил голкипера сборной Шотландии – 1:1, до перерыва счет матча не менялся.

На 63-й минуте снова вперед вышли гости. Футболисты Шотландии выбежали в стремительную контратаку, Нисбет откликнулся на передачу на дальней стойке и вывел Шотландию вперед – 1:2.

Казалось, что голландцы уже не смогут отыграться во встрече. Но игроки думали иначе. Они заработали перспективный штрафной, который взялся исполнять автор первого гола Нидерландов в поединке. Депай мощным и в то же время мастерским ударом сравнял счет. Голкипер лишь взглядом провел мяч в сетку собственных ворот – 2:2. Нападающий оформил дубль в матче.

Больше команды не забивали. В итоге – 2:2 – боевая ничья накануне Евро-2020. Свой первый матч Нидерланды сыграют против сборной Украины Андрея Шевченко. Поединок состоится 13 июня. Шотландия стартует на чемпионате Европы матчем против Чехии (14 июня).

Нидерланды – Шотландия видеообзор матча