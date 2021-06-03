Англия – Австрия 1:0

Гол: Сака, 56

Этот матч стал первым контрольным спаррингом для обеих сборных в подготовке к Евро-2020. Австрийские футболисты сумели дать достойный бой титулованному сопернику. Но опыт взял свое.

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В первом тайме больше атаковала Англия. Ее соперник ответил лишь дальним ударом Баумгартнера. Кейн с близкого расстояния расстреливал голкипера Австрии, но Бахманн сыграл надежно на выходе.

На перерыв команды ушли при "сухом" счете 0:0. На 56-й минуте хозяева вышли вперед. Сака подобрал мяч в штрафной и обыграл голкипера ударом под левую стойку – 1:0.

В середине второго тайма Забитцер пушечным выстрелом встряхнул перекладину. Вратарь лишь взглядом провожал мяч. Защитник опрометчиво отдал передачу обратно на вратаря Пикфорда, но его не было на линии ворот. Голкипер немного вышел из владений, но успел вернуться и уже с линии выбить мяч в аут.

Австрийцы не хотели проигрывать и создали несколько действительно острых моментов. Забитцер получил безупречный пас в центре поля, приготовился к удару и мощно пробил под стойку. Однако Пикфорд снова был на высоте. Грегорич лучше всего сыграл на втором этаже – мяч пролетел мимо стойки.

В компенсированное к матчу время Гриллич успел первым на добивание в штрафной, обыграл голкипера, но на помощь прибежал защитник и выбил мяч с линии ворот.

В итоге – 1:0 минимальная победа Англии. Команда Гарета Саутгейта перед началом Евро-2020 сыграет еще один поединок против Румынии (6 июня). В тот же день свой контрольный спарринг против Словакии проведет и Австрия.

Англия – Австрия видеообзор поединка