Второй экзамен перед Евро

Главный наставник сборной Украины Андрей Шевченко определился с футболистами, попавшими в заявку на товарищеский матч против Северной Ирландии. В список вошли 23 игрока.

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Заявка сборной Украины

Вратари : Бущан, Трубин, Пятов

: Бущан, Трубин, Пятов Защитники: Попов, Кривцов, Забарный, Миколенко, Караваев, Матвиенко

Попов, Кривцов, Забарный, Миколенко, Караваев, Матвиенко Полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Малиновский, Шапаренко, Ярмоленко, Марлос, Безус, Зубков, Судаков, Макаренко, Леднев

Сидорчук, Степаненко, Малиновский, Шапаренко, Ярмоленко, Марлос, Безус, Зубков, Судаков, Макаренко, Леднев Нападающие: Яремчук, Беседин, Довбик

В заявку на поединок в Днепре не попали динамовцы Виктор Цыганков и Александр Тимчик. Отсутствие первого стало самой большой неожиданностью. Также Андрей Николаевич не включил в список левого защитника Манчестер Сити Александра Зинченко, который получил дополнительный отдых после финала Лиги чемпионов. К сожалению, украинец не смог поднять над головой главный трофей Европы

Вне заявки остался другой украинский легионер в Европе Эдуард Соболь. Игрок бельгийского Брюгге плохо чувствовал себя на тренировках и вынужден пройти медицинское обследование. Зато состав команды усилили другие украинские легионеры – Малиновский, Яремчук и Безус.