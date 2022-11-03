Без гола в ворота Шахтера: кандидаты на лучший гол тура ЛЧ – яркое видео

В течение 1 – 2 ноября прошли все матчи последнего 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Определились номинанты на звание автора лучшего гола тура.

56 голов были забиты в последнем 6-м туре группового раунда Лиги чемпионов-2022/2023. Но всего четыре из них попали в голосование за лучший мяч этого тура.

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Среди кандидатов нет ни одного автора гола в ворота Шахтера.

Номинанты на звание лучшего гола тура

Килиан Мбаппе – забил за ПСЖ в ворота Ювентуса (2:1);

Жота – результативно исполнил штрафной Селтика в ворота Реала (1:5);

Жоау Мариу – красивый гол Бенфики с дальней дистанции в ворота Маккаби из Хайфы (6:1);

Эрик Шупо-Мотинг – мяч Баварии в девятку владений Интера (2:0).

Номинанты на звание лучшего гола 6-го тура ЛЧ: смотрите видео

Кто пробился в плей-офф Лиги чемпионов, узнайте – по ссылке.