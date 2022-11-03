56 голів було забито в останньому 6-му турі групового раунду Ліги чемпіонів-2022/2023. Але лише чотири з них потрапили у голосування за найкращий м'яч цього туру.

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Серед кандидатів немає жодного автора голу у ворота Шахтаря.

Номінанти на звання найкращого голу туру

Кіліан Мбаппе – забив за ПСЖ у ворота Ювентуса (2:1);

Жота – результативно виконав штрафний Селтіка у ворота Реала (1:5);

Жоау Маріу – красивий гол Бенфіки із дальньої відстані у ворота Маккабі з Хайфи (6:1);

Ерік Шупо-Мотінг – м'яч Баварії у дев'ятку володінь Інтера (2:0).

Номінанти на звання найкращого голу 6-го туру ЛЧ: дивіться відео

Хто пробився у плей-офф Ліги чемпіонів дізнайтесь – за посиланням.