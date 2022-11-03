56 голов были забиты в последнем 6-м туре группового раунда Лиги чемпионов-2022/2023. Но всего четыре из них попали в голосование за лучший мяч этого тура.
Смотрите также Успех Милана, разгромы от Бенфики и Реала: все результаты и видео голов ЛЧ за 2 ноября
Среди кандидатов нет ни одного автора гола в ворота Шахтера.
Номинанты на звание лучшего гола тура
- Килиан Мбаппе – забил за ПСЖ в ворота Ювентуса (2:1);
- Жота – результативно исполнил штрафной Селтика в ворота Реала (1:5);
- Жоау Мариу – красивый гол Бенфики с дальней дистанции в ворота Маккаби из Хайфы (6:1);
- Эрик Шупо-Мотинг – мяч Баварии в девятку владений Интера (2:0).
Номинанты на звание лучшего гола 6-го тура ЛЧ: смотрите видео
Кто пробился в плей-офф Лиги чемпионов, узнайте – по ссылке.