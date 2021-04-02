Турецкий Бешикташ не прочь пополниться еще одним игроком Динамо. Представители клуба положили глаз на нападающего Жерсона Родригеса.

Охота за Родригесом

Клуб недоволен работой ранее взятого в аренду Дженка Тосуна из английского Эвертона. Поэтому турецкий гранд обратился за усилением к Динамо.

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Представители Бешикташа готовы оформить трансфер нападающего сборной Люксембурга до конца этого сезона. Единственным препятствием в этом могут стать финансовые прихоти сторон.

В турецкой команде уже играет с января 2018 года бывший защитник киевлян Домагой Вида. Хорват является стабильным игроком основного состава и провел в этом сезоне 28 матчей, в которых забил 5 мячей.

Контракт 25-летнего Родригеса с киевлянами рассчитан до 2 августа 2024 года. По данным Transfermarkt, стоимость трансфера футболиста оценивается в 2 миллиона евро.

В этом сезоне форвард сыграл в "сине-белой" футболке 29 матчей во всех турнирах, в которых наколотил 5 голов и однажды ассистировал на партнера по команде.

После прихода в Динамо Мирчи Луческу игра люксембуржца стала лучше. Это придало ему уверенности в национальной команде. В матче отбора на чемпионат мира-2022 Родригес забил победный гол в ворота Ирландии. А уже в следующей встрече за сборную шокировал португальцев. Такая игра позволила Жерсону попасть в символическую команду недели от FIFA 21.

Свою статистику результативности нападающий может улучшить уже в воскресенье, 4 апреля, в матче УПЛ против Александрии.