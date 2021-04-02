Турецький Бешикташ не проти поповнитись ще одним гравцем Динамо. Представники клубу поклали око на нападника Жерсона Родрігеса.

Полювання за Родрігесом

Клуб незадоволений роботою раніше взятого в оренду Дженка Тосуна з англійського Евертона. Тому турецький гранд звернувся за підсиленням до Динамо.

Цікаво Після феєрії у відборі ЧС-2022: легіонер Динамо потрапив у команду тижня FIFA 21

Представники Бешикташа готові оформити трансфер нападника збірної Люксембургу до кінця цього сезону. Єдина перешкода у цьому може стати фінансові забаганки сторін.

За турецьку команду вже грає з січня 2018 року колишній захисник киян Домагой Віда. Хорват є стабільним гравцем основного складу та провів у цьому сезоні 28 поєдинків, у яких забив 5 м'ячів.

Контракт 25-річного Родрігеса з киянами розрахований до 2 серпня 2024 року. За даними Transfermarkt, вартість трансферу футболіста оцінюється у 2 мільйони євро.

У цьому сезоні форвард зіграв у "блакитно-білій" футболці 29 матчів в усіх турнірах, у яких наколотив 5 голів та одного разу асистував на партнера по команді.

Після приходу у Динамо Мірчі Луческу гра люксембуржця стала кращою. Це додало йому впевненості у національній команді. У матчі відбору на чемпіонат світу-2022 Родрігес забив переможний гол у ворота Ірландії. А вже у наступній зустрічі за збірну шокував португальців. Така гра дозволила Жерсону потрапити у символічну команду тижня від FIFA 21.

Свою статистику результативності нападник може покращити вже у неділю, 4 квітня, у матчі УПЛ проти Олександрії.