Бешикташ хоче підписати нападника Динамо Родрігеса
Турецький Бешикташ не проти поповнитись ще одним гравцем Динамо. Представники клубу поклали око на нападника Жерсона Родрігеса.
Джерело:Yeni Asir)Yeni Asir
Полювання за Родрігесом
Клуб незадоволений роботою раніше взятого в оренду Дженка Тосуна з англійського Евертона. Тому турецький гранд звернувся за підсиленням до Динамо.
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Представники Бешикташа готові оформити трансфер нападника збірної Люксембургу до кінця цього сезону. Єдина перешкода у цьому може стати фінансові забаганки сторін.
За турецьку команду вже грає з січня 2018 року колишній захисник киян Домагой Віда. Хорват є стабільним гравцем основного складу та провів у цьому сезоні 28 поєдинків, у яких забив 5 м'ячів.
- Контракт 25-річного Родрігеса з киянами розрахований до 2 серпня 2024 року. За даними Transfermarkt, вартість трансферу футболіста оцінюється у 2 мільйони євро.
- У цьому сезоні форвард зіграв у "блакитно-білій" футболці 29 матчів в усіх турнірах, у яких наколотив 5 голів та одного разу асистував на партнера по команді.
Після приходу у Динамо Мірчі Луческу гра люксембуржця стала кращою. Це додало йому впевненості у національній команді. У матчі відбору на чемпіонат світу-2022 Родрігес забив переможний гол у ворота Ірландії. А вже у наступній зустрічі за збірну шокував португальців. Така гра дозволила Жерсону потрапити у символічну команду тижня від FIFA 21.
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