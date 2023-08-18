Бешикташ работает над трансфером Серхио Рамоса. Раньше испанского защитника сватали в его родной клуб.

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Топовая авантюра

После того, как "бело-синие" одолели греческий Арис, киевское Динамо встретится со стамбульским Бешикташем в рамках "финала" отбора в Лигу конференций Коллективы сыграют между собой 24 и 31 августа. И вот турецкий коллектив уже готовит "бобрам" проблемные сюрпризы, поскольку активно работает над подписанием Серхио Рамоса.

Между Бешикташем и легендарным защитником возникла только одна проблема – финансовые аппетиты футболиста. Рамос хочет получать в Турции 7,5 миллиона евро в год. К тому же Галатасарай может составить конкуренцию "орлам" в борьбе за Серхио, желающих усилиться опытным центральным защитником.

Также стоит отметить, что у испанца есть еще два варианта для продолжения карьеры, а именно: Саудовская Аравия и МЛС. Ранее ходили слухи о том, что Рамос, после ухода из ПСЖ находится в статусе свободного агента, может перейти в родную для него Севилью.

Кстати говоря. Киевское Динамо также находится в поисках опытного центрального защитника, о чем говорил сам Мирча Луческу Столичный коллектив рассматривал даже кандидатуры таких игроков. как: Домагой Вида, Евгений Хачериди и Александр Драгович, однако слухи не подтвердились.

Карьера Серхио Рамоса в ПСЖ