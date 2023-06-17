Серхио Рамос может перейти в Севилью. Поездку на "заработки" забраковала жена испанского центрбека.

Достойно внимания Зарыть себя как можно дальше: Реал уже не учитывает пожелания Лунина и готов посрамить украинца

Время домой

Недавно французский гранд объявил о том, что Серхио Рамос остаться состояние ПСЖ по завершению текущего сезона. Таким образом, маститому футболисту пора начать поиски нового коллектива, который охотно примет звездного игрока в свои ряды. Желающих действительно много, в частности, Рамоса к себе приглашают итальянские клубы, а также команды же Саудовской Аравии, где Серхио мог бы серьезно подзаработать.

Бывшие одноклубники Рамоса по Реалу Криштиану Роналду и Карим Бензема уже пригрели себе места в азиатском чемпионате, однако испанцу дорогу туда нет. Все потому, что пассия Серхио не готова к переезду в арабскую страну, поэтому Серхио продолжит выступления в Европе, что обычно увеличивает шансы заинтересованных местных коллективов.

Однако Рамос имеет и вариант, который лежит ему близко к сердцу, а именно Севилья, за которую центральный защитник выступал с 2003 по 2005 год. Если конкретнее, Серхио провел за "рохобланкос" 39 матчей, в которых забил два гола. Именно хорошие выступления в Севилье помогли центрбеку оказаться в Реале и стать звездой мирового футбола. К тому же Рамос на днях находится в столице Андалусии, поэтому это может символизировать легендарный камбэк.

Испанский защитник в ПСЖ