Отказались от травм

Тренерский штаб во главе с Мирча Луческу взял в Турцию 28 футболистов. Среди списка следует выделить появление Артема Беседина и Дениса Попова. Оба наконец оправились от сложных травм.

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Также с первой командой поехал на сборы Владислав Ванат, который вернулся с аренды из одесского Черноморца.

Не поехали в Турцию Артем Шабанов, который уже в шаге от перехода в венгерский Фехервар, где уже выступают два украинца – Иван Петряк и Богдан Леднев, который уже успел дебютировать за новый клуб.

Также в списке не видно Александра Андриевского и голкипера Руслана Нещерета. Последний получил травму в игре первого тренировочного сбора. После обследования было сообщено, что вратаря ждет хирургическое вмешательство.

Состав Динамо на сборах

Голкиперы : Бущан, Бойко, Моргун.

: Бущан, Бойко, Моргун. Защитники : Попов, Бурда, Караваев, Тимчик, Забарный, Дубинчак, Вивчаренко, Кендзера, Сирота, Боль.

: Попов, Бурда, Караваев, Тимчик, Забарный, Дубинчак, Вивчаренко, Кендзера, Сирота, Боль. Полузащитники : Сидорчук, Вербич, Шепелев, Шапаренко, Де Пена, Цыганков, Витинью, Гармаш, Буяльский, Бражко, Антюх.

: Сидорчук, Вербич, Шепелев, Шапаренко, Де Пена, Цыганков, Витинью, Гармаш, Буяльский, Бражко, Антюх. Нападающие: Шкурин, Беседин, Кулач, Ванат.

Накануне отлета киевляне попрощались с двумя нападающими – Владиславом Супрягой и Эриком Рамиресом. Оба футболиста ушли в аренду в Сампдорию и хихонский Спортинг соответственно.

Вниманию. Динамо проведет на втором сборе 7 товарищеских спаррингов. Первый из них состоится уже 31 января. Соперником "бело-синих" будет болгарский Лудогорец. Начало встречи в 17:00.