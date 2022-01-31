Отказались от травм
Тренерский штаб во главе с Мирча Луческу взял в Турцию 28 футболистов. Среди списка следует выделить появление Артема Беседина и Дениса Попова. Оба наконец оправились от сложных травм.
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Также с первой командой поехал на сборы Владислав Ванат, который вернулся с аренды из одесского Черноморца.
Не поехали в Турцию Артем Шабанов, который уже в шаге от перехода в венгерский Фехервар, где уже выступают два украинца – Иван Петряк и Богдан Леднев, который уже успел дебютировать за новый клуб.
Также в списке не видно Александра Андриевского и голкипера Руслана Нещерета. Последний получил травму в игре первого тренировочного сбора. После обследования было сообщено, что вратаря ждет хирургическое вмешательство.
Состав Динамо на сборах
- Голкиперы: Бущан, Бойко, Моргун.
- Защитники: Попов, Бурда, Караваев, Тимчик, Забарный, Дубинчак, Вивчаренко, Кендзера, Сирота, Боль.
- Полузащитники: Сидорчук, Вербич, Шепелев, Шапаренко, Де Пена, Цыганков, Витинью, Гармаш, Буяльский, Бражко, Антюх.
- Нападающие: Шкурин, Беседин, Кулач, Ванат.
Накануне отлета киевляне попрощались с двумя нападающими – Владиславом Супрягой и Эриком Рамиресом. Оба футболиста ушли в аренду в Сампдорию и хихонский Спортинг соответственно.