Відновились від травм

Тренерський штаб на чолі з Мірчею Луческу взяв до Туреччини 28 футболістів. Серед списку слід виділити появу Артема Бєсєдіна та Дениса Попова. Обидва нарешті відновились від складних травм.

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Також із першою командою вирушив на збори Владислав Ванат, який повернувся з оренди з одеського Чорноморця.

Не поїхали у Туреччину Артем Шабанов, який вже за крок від переходу в угорський Фехервар, де вже виступають два українці – Іван Петряк та Богдан Лєднєв, який вже встиг дебютувати за новий клуб.

Також у списку не видно Олександра Андрієвського та голкіпера Руслана Нещерета. Останній отримав травму у грі першого тренувального збору. Після обстеження було повідомлено, що на воротаря чекає хірургічне втручання.

Склад Динамо на зборах

Голкіпери: Бущан, Бойко, Моргун.

Бущан, Бойко, Моргун. Захисники : Попов, Бурда, Караваєв, Тимчик, Забарний, Дубінчак, Вівчаренко, Кендзьора, Сирота, Боль.

: Попов, Бурда, Караваєв, Тимчик, Забарний, Дубінчак, Вівчаренко, Кендзьора, Сирота, Боль. Півзахисники: Сидорчук, Вербіч, Шепелєв, Шапаренко, Де Пена, Циганков, Вітінью, Гармаш, Буяльський, Бражко, Антюх.

Сидорчук, Вербіч, Шепелєв, Шапаренко, Де Пена, Циганков, Вітінью, Гармаш, Буяльський, Бражко, Антюх. Нападники: Шкурін, Бєсєдін, Кулач, Ванат.

Напередодні відльоту кияни попрощались із двома нападниками – Владиславом Супрягою та Еріком Раміресом. Обидва футболісти пішли в оренду у Сампдорію та хіхонський Спортинг відповідно.

До уваги. Динамо проведе на другому зборі 7 товариських спарингів. Перший із них відбудеться вже 31 січня. Суперником "біло-синіх" буде болгарський Лудогорець. Початок зустрічі о 17:00.