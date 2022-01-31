Відновились від травм
Тренерський штаб на чолі з Мірчею Луческу взяв до Туреччини 28 футболістів. Серед списку слід виділити появу Артема Бєсєдіна та Дениса Попова. Обидва нарешті відновились від складних травм.
Оце так Бенфіка виставила Яремчука на трансфер, – ЗМІ
Також із першою командою вирушив на збори Владислав Ванат, який повернувся з оренди з одеського Чорноморця.
Не поїхали у Туреччину Артем Шабанов, який вже за крок від переходу в угорський Фехервар, де вже виступають два українці – Іван Петряк та Богдан Лєднєв, який вже встиг дебютувати за новий клуб.
Також у списку не видно Олександра Андрієвського та голкіпера Руслана Нещерета. Останній отримав травму у грі першого тренувального збору. Після обстеження було повідомлено, що на воротаря чекає хірургічне втручання.
Склад Динамо на зборах
- Голкіпери: Бущан, Бойко, Моргун.
- Захисники: Попов, Бурда, Караваєв, Тимчик, Забарний, Дубінчак, Вівчаренко, Кендзьора, Сирота, Боль.
- Півзахисники: Сидорчук, Вербіч, Шепелєв, Шапаренко, Де Пена, Циганков, Вітінью, Гармаш, Буяльський, Бражко, Антюх.
- Нападники: Шкурін, Бєсєдін, Кулач, Ванат.
Напередодні відльоту кияни попрощались із двома нападниками – Владиславом Супрягою та Еріком Раміресом. Обидва футболісти пішли в оренду у Сампдорію та хіхонський Спортинг відповідно.