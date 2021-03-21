Український боксер Денис Берінчик не перестає вражати своїми появами у ринзі. У неділю, 21 березня, Берінчик організував ефектний вихід у ринг проти Хосе Санчеса.

Дениса Берінчика "привезли" до рингу на ношах. Супровід непереможному боксеру влаштували дві медсестри.

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При цьому одна рука та нога досвідченого Берінчика були в гіпсі.

Відео появи Дениса Берінчика

Берінчик непереможний

Український боксер здобув впевнену перемогу в бою з Хосе Санчесом та вп'яте захистив титул інтернаціонального чемпіона за версією WBO у легкій вазі.

Бій тривав усього три раунди. На старті третього раунду Берінчика приголомшив суперника важким ударом. Українець затиснув Санчеса біля канатів та почав добивати. Рефері вирішив зупинити поєдинок – технічний нокаут.

Після бою Денис кинув виклик ірландцю Артему Лобову.