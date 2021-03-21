Берінчика винесли на бій проти Санчеса у гіпсі: відео ефектної появи боксера
Український боксер Денис Берінчик не перестає вражати своїми появами у ринзі. У неділю, 21 березня, Берінчик організував ефектний вихід у ринг проти Хосе Санчеса.
Джерело:24 канал
Дениса Берінчика "привезли" до рингу на ношах. Супровід непереможному боксеру влаштували дві медсестри.
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При цьому одна рука та нога досвідченого Берінчика були в гіпсі.
Відео появи Дениса Берінчика
Берінчик непереможний
Український боксер здобув впевнену перемогу в бою з Хосе Санчесом та вп'яте захистив титул інтернаціонального чемпіона за версією WBO у легкій вазі.
Бій тривав усього три раунди. На старті третього раунду Берінчика приголомшив суперника важким ударом. Українець затиснув Санчеса біля канатів та почав добивати. Рефері вирішив зупинити поєдинок – технічний нокаут.
Після бою Денис кинув виклик ірландцю Артему Лобову.
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