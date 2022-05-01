Беринчик продолжает защищать Украину от оккупантов: военные фото

Денис Беринчик продолжает защищать Украину от неприятеля. Украинский боксер, как и Василий Ломаченко, пока не собирается возвращаться на ринг.

Держит оборону

До сих пор непобедимый украинский боксер Денис Беринчик в марте пополнил ряды территориальной обороны Киева. В настоящее время украинец находится в Харькове. Именно такую ​​локацию спортсмен обозначил в сторону.

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Как видим, что настроение у Беринчика отличное. Он готов продолжать приближать победу Украины над оккупантами.

Ранее боксер помогал местным разбирать завалы в Тростянце Сумской области. Другой украинский Василий Ломаченко защищает Белгород-Днестровский в рядах территориальной обороны родного города.

В конце 2021 года Беринчик уже в шестой раз провел защиту пояса WBO International . Денис одолел Ису Чаниеву.



Беринчик защищает Украину / Фото с инстаграмма боксера



Беринчик встал на защиту родной страны / Фото с инстаграмма боксера