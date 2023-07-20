Украинец официально получил следующего соперника. Во Вроцлаве Денис Беринчик подерется против 31-летнего шведского боксера.

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У Беринчика уже есть успешный опыт против будущего соперника

Как сообщалось ранее, бой украинского боксера состоится в андеркарде поединка Александра Усика и Дэниеля Дюбуа. Теперь же стало известно имя его соперника. Им стал Энтони Игит (27-3-1, 10 КО), который свое предыдущее сражение провел 27 мая этого года, победив Джейкоба Квинна.

Украинец же последний раз выходил в ринг 3 декабря 2022 года в Лондоне против Ивана Менди, где победил единогласным решением судей. После этого украинец отказался от поединка с 46-летним итальянцем Эмилиано Марсили, что сделало вакантным его чемпионский пояс EBU

Отметим. Соперники уже встречались в ринге. На Олимпиаде в Лондоне в 2012 году Беринчик в 1/8 финала победил шведа и, в результате соревнований, стал вице-чемпионом, уступив лишь в финале кубинцу Рониелю Иглесиасу Сотолонго.