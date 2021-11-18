В обновленном рейтинге IBF Денис Беринчик занимает 8-е место среди боксеров легкого веса. До этого украинец занимал 7-ю строчку.

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В десятке лучших боксеров легкого веса Украину представляет Василий Ломаченко. Бывший чемпион мира в трех весовых категориях занимает 6-ю строчку.

Топ-10 рейтинга IBF в легком весе

1. Джордж Камбосос (Австралия)

2. Исаак Крус (Мексика)

3. Густаво Лемос (Аргентина)

4. Ли Селби (Уэльс)

5. Ричард Комми (Гана)

6. Василий Ломаченко (Украина)

7. Мичел Ривера (Доминиканская Республика)

8. Денис Беринчик (Украина)

9. Джейкоб Нг (Австралия)

10. Заур Абдуллаев (Россия)

Чемпионом мира по версии IBF в легком весе является американец Теофимо Лопес.

Обратите внимание. Беринчик не проводил боксерские поединки с марта 2021-го, когда одолел Хосе Санчеса. После этого украинец победил Артема Лобова в лиге кулачных боев. Следующий бой Дениса состоится 18-го декабря. Соперника объявят позже.