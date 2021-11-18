В оновленому рейтингу IBF Денис Берінчик посідає 8-е місце серед боксерів легкої ваги. До цього українець посідав 7-у сходинку.

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У десятці найкращих боксерів легкої ваги Україну представляє Василь Ломаченко. Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях посідає 6-у сходинку.

Топ-10 рейтингу IBF у легкій вазі

1. Джордж Камбосос (Австралія)

2. Ісаак Крус (Мексика)

3. Густаво Лемос (Аргентина)

4. Лі Селбі (Уельс)

5. Річард Коммі (Гана)

6. Василь Ломаченко (Україна)

7. Мішель Рівера (Домініканська Республіка)

8. Денис Берінчик (Україна)

9. Джейкоб Нг (Австралія)

10. Заур Адбуллаєв (Росія)

Чемпіоном світу за версією IBF у легкій вазі є американець Теофімо Лопес.

До уваги. Берінчик не проводив боксерські поєдинки з березня 2021-го, коли побив Хосе Санчеса. Після того українець переміг Артема Лобова у лізі кулачних боїв. Наступний бій Дениса відбудеться 18-го грудня. Суперника оголосять згодом.