Беринчик официально проведет бой против россиянина Чаниева
Источник:инстаграм Александра Красюка
Непобедимый украинский боксер Денис Беринчик официально узнал соперника на следующий бой. Обладатель титула WBO International встретится с россиянином Исой Чаниевым.
Дата боя Беринчика
Бой между Беринчиком и Чаниевым состоится 18 декабря. Боксеры встретятся в ТРЦ "Терминал" в Броварах.
Стоящее Выхожу на ринг и должен выиграть, – эксклюзив с чемпионом мира по боксу Юрием Захареевым
Беринчик – Чаниев / Фото истаграм Александра Красюка
Беринчик возвращается в ринг
32-летний украинский боксер предыдущий боксерский бой провел в марте 2021 года, когда нокаутировал Хосе Санчеса.
После этого Беринчик решил провести бой на голых кулаках. Боксер бросил вызов Артем Лобову и летом победил россиянина.
Ожидалось, что Денис вернется в ринг 27-го ноября. Но во время подготовки к поединку серебряный призер Олимпиады-2012 получил травму.
Что известно о Чаниеве
- Иса Чаниев – 29-летний российский боксер. На профессиональном ринге он провел 15 поединков, в которых одержал 13 побед. Еще дважды Чаниев проиграл.
- В предыдущем поединке россиянин победил украинца Владислава Мельника. В активе Исы есть титульный бой.
- В феврале 2019 года он проиграл Ричарду Комми в поединке за титул IBF в легком весе.