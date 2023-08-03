Экс-клуб Яремчука опроверг слухи о заинтересованности в услугах голкипера сборной Украины

Похоже, новый сезон Андрей Лунин проведет в мадридском клубе. Слухи об интересе со стороны чемпион Португалии оказался неправдой.

Лиссабонская Бенфика не заинтересована в услугах голкипера мадридского Реала и сборной Украины. "Орлы" опровергли появившуюся в местной прессе информацию.

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"Орлам" Лунин не интересен

Известный инсайдер Фабрицио Романо же приписывал Бенфике интерес к другому украинскому вратарю Анатолию Трубину, которого сватают в Интер.

Пока под прицелом "орлов" нет украинских голкиперов. Бенфика нацелена на приобретение Бенту, защищающего владения Атлетико Паранаэнсе. Интересно, что на него также "охотится" итальянский Интер.

Также была информация, что "нерадзурри" присматриваются к Лунину после того, как Шахтер запросил большую сумму, чем Трубин. Интер не готов отдавать за Анатолия больше, чем 12 миллионов евро. Но "горняки" хотят выручить больше. Хотя были слухи о договоренность Интера с Трубиным.

Не исключено, что Интер не потянет и трансфер Лунина, с которого Реал хочет 8 миллионов, а итальянцы предлагают только половину из этой суммы (4 миллиона евро). Более того, Интер нацелен на переход вратаря мюнхенской Баварии Янна Зоммера.

Прежде всего у Лунина еще есть действующий контракт с Реалом до конца нового сезона-2023/2024. Его трансферную стоимость оценивают в 5 миллионов евро. Ранее президент мадридцев Флорентино Перес заверил, что украинец останется в команде до истечения контракта. Такие слова разгневали наставника Карло Анчелотти.

Сейчас украинский вратарь вместе с Реалом готовится к первому официальному поединку. Андрей даже принял участие в первых двух поединках "сливочных" во время американского турне. Лунин дважды пропустил от Милана, но помог команде победить 3:2. А вот в матче против МЮ Андрей оставил свои владения "на замке" 2:0.

3 августа Реал был разгромлен Ювентусом 3:1. На воротах стоял Тибо Куртуа. Это последний матч мадридцев перед стартом Ла Лиги. Уже 12 августа "Королевский клуб" сыграет на выезде против Атлетика Бильбао.