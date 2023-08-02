Этим летом вратарь сборной Украины Анатолий Трубин оказался в эпицентре трансферной саги. Кипер твердо настроен покинуть Шахтер и перебраться в одну из западноевропейских лиг.

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Предметный интерес к киперу проявляет миланский Интер, продавший своего основного вратаря Андре Онана в Манчестер Юнайтед за 52 миллиона евро. Впрочем, преподавать многие по Трубину миланцы не собираются.

Трубиным интересуются в Португалии

Контракт Анатолия с Шахтером завершается уже следующим летом. Поэтому "неррадзури" готовы подождать сезон и подписать украинца на правах свободного агента. Сейчас Интер не готов платить более 12 миллионов, тогда как Шахтер хочет 18 миллионов и бонусы.

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, на Трубине появился новый претендент. Интерес к 22-летнему вратарю проявила португальская Бенфика.

Финансовые условия потенциального трансфера не раскрываются. В настоящее время чемпионы Португалии имеют стабильного основного вратаря Одиссеаса Влаходимоса. Впрочем, есть вероятность, что "орлы" продадут грека, к которому есть интерес со стороны клубов топ-лиг.

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История успеха Анатолия Трубина

Напомним, что Анатолий является уроженцем Донецка и воспитанником Шахтера. За первую команду "горняков" Трубин дебютировал в 2019-м и за это время провел 94 игры за дончан (39 – всухую).

Вместе с клубом кипер три раза становился чемпионом Украины и принимал Кубок страны. За национальную сборную Анатолий впервые сыграл в 2021 году и дошел с ней в четвертьфинал Евро-2020. Суммарно Трубин провел 7 матчей в составе "сине-желтых".