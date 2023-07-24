Реал – Милан 3:2

Голы: Вальверде, 57, 59, Винисиус Жуниор, 84 – Томори, 25, Ромеро, 42

Карло Анчелотти выставил экспериментальный состав на игру против "россонери". Андрей Лунин начал поединок с первых минут и помог Реалу победить, пишет 24 канал.

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Однако первый тайм сложился для мадридского клуба вообще не по их плану. На 25-й минуте Милан открыл счет, а в конце 45-минутки второй раз заставил украинца выйти из своих ворот – 0:2 в пользу итальянцев.

С таким преимуществом Милана команды ушли на перерыв. Во втором тайме после замен все перевернулось с ног на голову. С 57-й по 59-ю минуты Вальверде оформил дубль и сравнил цифры на табло 2:2.

В конце матча подопечным Анчелотти удалось вырвать победу. Победный гол забил Винисиус и сделал счет уже в пользу Реала 3:2.

Финальный свисток зафиксировал победу мадридцев 3:2. Лунин весь матч защищал обладание "сливочных".

За поединок Андрей сделал только один сейв, ведь Милан нанес лишь три удара, два из которых привели к голу в ворота Реала.

Уже 27 июля Реал проведет свой следующий матч во время американского турне. Соперником мадридцев будет МЮ. Перед первым туром сезона Ла Лиги-2023/2024 мадридский клуб сыграет против Барселоны и Ювентуса.

Напомним, что было много слухов вокруг возможного ухода Лунина, сватанного в другие испанские клубы. Однако владелец Реала Флорентино Перес не сомневается в Андрее и поставил ультиматум Анчелотти, хотел отправить украинца в другую команду. Президент клуба заявил, что украинский вратарь уйдет из команды только по истечении контракта, а в летнее трансферное окно-2023 Реал не будет покупать замену футболисту сборной Украины.

Что не понравилось главному тренеру, но против решений президента не попрешь.