Лісабонська Бенфіка не зацікавлена у послугах голкіпера мадридського Реала та збірної України. "Орли" спростували інформацію, яка з'явилась у місцевій пресі.

Цікаво Така собі перспектива: Інтер перевів свій погляд на конкурента Трубіна у збірній України

"Орлам" Лунін не цікавий

Відомий інсайдер Фабріціо Романо ж приписував Бенфіці інтерес до іншого українського воротаря Анатолія Трубіна, якого сватають в Інтер.

Наразі під прицілом "орлів" немає українських голкіперів. Бенфіка націлена на придбання Бенту, який захищає володіння Атлетіко Паранаенсе. Цікаво, що на нього також "полює" італійський Інтер.

Також була інформація, що "нерадзуррі" придивляються до Луніна після того, як Шахтар запросив більшу суму за Трубіна. Інтер не готовий віддавати за Анатолія більше, аніж 12 мільйонів євро. Але "гірники" хочуть виручити більше. Хоча були чутки про домовленість Інтера із Трубіним.

Не виключено, що Інтер не потягне й трансфер Луніна, з якого Реал хоче 8 мільйонів, а італійці пропонують лише половину з цієї суми (4 мільйони євро). Ба більше, Інтер націлений на перехід воротаря мюнхенської Баварії Янна Зоммера.

Цікаво! До цього всього у Луніна ще є чинний контракт із Реалом до кінця нового сезону-2023/2024. Наразі його трансферну вартість оцінюють у 5 мільйонів євро. Раніше президент мадридців Флорентіно Перес запевнив, що українець залишиться у команді до закінчення контракту. Такі слова розгнівали наставника Карло Анчелотті.

Зараз український воротар разом із Реалом готується до першого офіційного поєдинку. Андрій навіть взяв участь у перших двох поєдинках "вершкових" під час американського турне. Лунін двічі пропустив від Мілана, але допоміг команді перемогти 3:2. А от у матчі проти МЮ Андрій залишив свої володіння "на замку" 2:0.

До слова. 3 серпня Реал був розгромлений туринським Ювентусом 3:1. На воротах стояв Тібо Куртуа. Це останній матч мадридців перед стартом Ла Ліги. Вже 12 серпня "Королівський клуб" зіграє на виїзді проти Атлетік Більбао.