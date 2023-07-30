Сообщается, что 21-летний вратарь сборной Украины и Шахтера дал "добро" на свой переход в Интер. Это немного увеличивает шансы "нерадзурри" договориться с "горняками".
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Трубин готов переехать в Серию А
Однако клубы еще далеки от того, чтобы успешно ударить по рукам трансфера Анатолия Трубина летом 2023-го. Более вероятно, что украинец пополнит состав Интера в следующем трансферном межсезонье 2024 года. Именно тогда у Трубина истекает контракт с дончанами (30 июня 2024 года).
Ведь стороны пока расходятся в финансовой части возможного перехода. Интер не готов платить 15 миллионов евро, которые хотят выручить "горняки" за своего питомца. Именно эту сумму по последней информации СМИ интересует Шахтер.
Были в печати и гораздо большие суммы. Также фигурировала информация, что Анатолий еще раньше согласился с Интером на 5-летний контракт. Но это все осталось на уровне слухов.
Также следует вспомнить, что в Милан на переговоры с руководством итальянского клуба лично посетил спортивный директор Шахтера. Дарио Срна, которому удалось провернуть 100-миллионный трансфер Михаила Мудрика в Челси.
Отметим, что перед стартом нового сезона-2023/2024 Трубин сменил себе игровой номер, взяв себе первый. Анатолий не принял участие в первом туре УПЛ против Металлиста 1925 года. Украинский голкипер отбывал дисквалификацию. Ворота Шахтера защищал Дмитрий Резник, а дебютный матч Патрика ван Леувена во главе "горняков" закончился победой дончан 1:2.