Сообщается, что 21-летний вратарь сборной Украины и Шахтера дал "добро" на свой переход в Интер. Это немного увеличивает шансы "нерадзурри" договориться с "горняками".

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Трубин готов переехать в Серию А

Однако клубы еще далеки от того, чтобы успешно ударить по рукам трансфера Анатолия Трубина летом 2023-го. Более вероятно, что украинец пополнит состав Интера в следующем трансферном межсезонье 2024 года. Именно тогда у Трубина истекает контракт с дончанами (30 июня 2024 года).

Ведь стороны пока расходятся в финансовой части возможного перехода. Интер не готов платить 15 миллионов евро, которые хотят выручить "горняки" за своего питомца. Именно эту сумму по последней информации СМИ интересует Шахтер.

Любопытно! на Transfermarkt стоимость Трубина оценена в 22 миллиона евро – самый дорогой игрок УПЛ.

Были в печати и гораздо большие суммы. Также фигурировала информация, что Анатолий еще раньше согласился с Интером на 5-летний контракт. Но это все осталось на уровне слухов.

Также следует вспомнить, что в Милан на переговоры с руководством итальянского клуба лично посетил спортивный директор Шахтера. Дарио Срна, которому удалось провернуть 100-миллионный трансфер Михаила Мудрика в Челси.

Отметим, что перед стартом нового сезона-2023/2024 Трубин сменил себе игровой номер, взяв себе первый. Анатолий не принял участие в первом туре УПЛ против Металлиста 1925 года. Украинский голкипер отбывал дисквалификацию. Ворота Шахтера защищал Дмитрий Резник, а дебютный матч Патрика ван Леувена во главе "горняков" закончился победой дончан 1:2.