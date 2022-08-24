Луческу: Різниця була надзвичайно великою

На пресконференції румунський тренер підбив підсумки протистояння з Бенфікою. Мірчі Луческу заявив, що не суперник став найбільшою проблемою, а ситуація в цілому. Через війну в Україні Динамо не може серйозно працювати на трансферному ринку, тому Луческу виділив кадровий голод команди.

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Румуну доводиться залучати гравців Академії. За словами "Містера", наразі ці футболісти не готові до рівня Ліги чемпіонів. Між грою Динамо та Бенфіки є величезна прірва. Мірча зауважив, що рахунок у матчі міг бути значно більший, ніж 3:0.

Бенфіка – набагато сильніша, але й для нас недопустимо робити стільки помилок. Результат міг бути навіть 0:6, різниця була надзвичайно великою. Ми могли зробити небагато – тільки завадити нашому супернику забивати. До першого голу призвела дрібна помилка, до другого та третього пропущених м'ячів призвели значні помилки,

– розповів Луческу.

Нагадаємо, що за підсумками двох матчів рахунок на користь Бенфіки 6:0.

"Ми зробимо неможливе"

Тренер київського клубу привітав суперника з перемогою. "Містер" додав, що попереду у його підопічних старт в УПЛ.

"Ми ж цього тижня розпочнемо новий чемпіонат, де гратимемо з 18 – 20-річними футболістами. Не хочу шукати в цьому виправдань, але "Бенфіка" була в обох матчах сильнішою за Динамо. Ми зробили неможливе", – додав румунський наставник.

Зверніть увагу! Матч першого туру УПЛ Динамо – Дніпро-1 розпочнеться 28 серпня о 17:00.

Прокоментував Луческу старт нового футбольного сезону УПЛ в умовах воєнного стану. Тренер Динамо розповів про повернення команди у Київ.

"У нас одне бажання – ми хочемо продовжувати грати у футбол та жити. Це найважливіше у воюючій країні. Спортивні результати в такій ситуації відходять на другий план. Але дуже важливо не здаватися та продовжувати грати чемпіонат. У середу ми вирушимо до Львова, згодом – поїдемо до Києва, потім знову повернемося до Європи. Це багато годин подорожей автобусом, що додає складнощів. Проте я сподіваюся, що гравці встигнуть психологічно відновитися після цієї гри".

Закликає, що не потрібно недооцінювати Шахтар

Луческу виділив кадрові втрати напередодні першого туру УПЛ.

Ми втратили кількох важливих гравців через пошкодження – це Попов, Циганков, Гармаш, Андрієвський. Проте після відновлення ці досвідчені футболісти зможуть допомогти команді пережити цей важкий час,

– відповів тренер "біло-синіх".

Головний наставник киян запевнив, що не слід недооцінювати потенціал Шахтаря, який втратив усіх своїх легіонерів.

"Не варто порівнювати Шахтар із Динамо, адже у "гірників" є можливість придбати футболістів високого рівня – згадаємо тих же Нереса, Траоре. Динамо ж із моменту мого приходу до клубу робить ставку на українських гравців, вихованців академії. Це не так легко, у футболі потрібні гравці з інших країн і культур, це створює хорошу конкуренцію та змагальний дух", – сказав Луческу.

Шкода, що Шахтар втратив своїх гравців. Цей сезон буде дуже важким для нас усіх. Ми поки не уявляємо, коли та в яких умовах ми гратимемо, чи будуть обстріли під час матчів. Але ми маємо продовжувати грати – це дуже важливо для всіх,

– додав Мірча.

Нагадаємо, що у першому турі Шахтар розписав нульову мирову з Металістом 1925 (0:0).