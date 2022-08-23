Кадровые проблемы Динамо

Команда уже прибыла в Португалию ради игры, которая определит, попадет ли Динамо в групповой раунд Лиги чемпионов или опустится в Лигу Европы. В заявку киевского клуба попали 26 игроков, но из них не все смогут сыграть против Бенфики.

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Главный тренер Динамо Мирча Луческу перед матчем признался, что команда подходит к поединку с кадровыми потерями. По его словам, не помощниками киевлянам будут защитник Денис Попов и вингер Виктор Цыганков. Оба пропускают матч из-за травм.

Но не потерями единственными. В команду вернулся капитан Сергей Сидорчук, пропускавший первую игру против Бенфики.

Он очень важен для нас, потому что в первом матче мы пропустили два мяча из той зоны, где обычно находится Сидорчук – я говорил об этом после игры. Но нам также не хватает еще двух футболистов – Цыганкова, который не сможет сыграть завтра из-за травмы, которую он получил в первом матче, а также Попова, тоже травмированного. В такой ситуации мы будем стараться проявить себя максимально хорошо,

– рассказал Луческу.

Обратите внимание! Ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов Бенфика – Динамо состоится 23 августа. Начало встречи в 22:00.

Напомним, первый поединок в польском Лодзи закончился комфортной победой португальского клуба со счетом 0:2. Динамовцы выдали два кардинально разных тайма, но даже не забили гол престижа.