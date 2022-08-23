Кадрові проблеми Динамо

Команда вже прибула у Португалію заради гри, яка визначить, чи потрапить Динамо у груповий раунд Ліги чемпіонів, чи опуститься у Лігу Європи. У заявку київського клубу потрапило 26 гравців, але з них не усі зможуть зіграти проти Бенфіки.

До теми Бенфіка – Динамо: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

Головний тренер Динамо Мірча Луческу перед матчем зізнався, що команда підходить до поєдинку з кадровими втратами. За його словами, не помічниками киянам будуть захисник Денис Попов та вінгер Віктор Циганков. Обоє пропускають матч через травми.

Але не втратами єдиними. До команди повернувся капітан Сергій Сидорчук, який пропускав першу гру проти Бенфіки.

Він дуже важливий для нас, тому що у першому матчі ми пропустили два м’ячі з тієї зони, де зазвичай перебуває Сидорчук – я казав про це після гри. Але нам також не вистачає ще двох футболістів – Циганкова, який не зможе зіграти завтра через травму, яку він отримав у першому матчі, а також Попова, який теж був травмований. В такій ситуації ми намагатимемося проявити себе максимально добре,

– розповів Луческу.

Зверніть увагу! Матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів Бенфіка – Динамо відбудеться 23 серпня. Початок зустрічі о 22:00.

Нагадаємо, що перший поєдинок у польському Лодзі закінчився комфортною перемогою португальського клубу з рахунком 0:2. Динамівці видали два кардинально різні тайми, але навіть не забили гол престижу.