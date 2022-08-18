Динамо – Бенфика 0:2

Голы: Жилберту, 15, Рамуш, 37

Киевляне подходили к битве с Бенфикой с двояким настроением, пишет 24 канал. С одной стороны, подопечные Мирчи Луческу прошли уже двух соперников в квалификации Лиги чемпионов. Динамо смогло оставить за бортом турнира Фенербахче и Штурм.

Как это было Текстовая онлайн-трансляция матча Динамо – Бенфика

Однако Бенфика – это совсем другой уровень. Команда Роджера Шмидта ощутимо превосходит соперника в классе, а отсутствие по-настоящему домашнего матча играло против Динамо. К тому же, киевляне не могли рассчитывать на опытных центрхавов Сидорчука и Гармаша.

Класс побеждает желание

Как раз опыта Динамо не хватало в первом матче, завершившемся в Лодзи. Подопечные Мирчи Луческу не могли серьезно погрузить оборону Бенфики. А вот гости сумели выжать максимум из немногих острых моментов.

Видео гола Жилберту:

Уже на 15 минуте лиссабонцы легко открыли счет. После перепасовки перед штрафной Жилберту нашел момент для дальнего выстрела. Защитники Динамо не успели его накрыть и мяч влетел в ближнюю "девятку".

Становится крайне тяжело

Перед перерывом "орлы" смогли удвоить счет. Главный бомбардир Бенфики Гонсалу Рамуш беспрепятственно принял мяч в штрафной Динамо и точно пробил мимо Георгия Бущана.

Видео гола Рамуша:

Во втором тайме команда Луческу попыталась отыграть хотя бы один мяч, а тренер пошел на тотальные кадровые перестановки. К сожалению, выгоды от этого было минимум, Бенфика не подпускала "хозяев" к своим воротам.

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Вышел на поле и Роман Яремчук, который является воспитанником Динамо. Роджер Шмидт дал украинцу примерно полчаса игрового времени, но форвард особо ниче не запомнился.

Что дальше

Динамо проигрывает со счетом 0:2 и теперь остается с минимумом шансов на проход дальше. Ответный матч пройдет в Лиссабоне 23 августа. Там команде Мирчи Луческу нужно побеждать в два или больше голов.

Напомним! Победитель дуэли попадет в групповой раунд Лиги чемпионов. В свою очередь клуб, который проиграет, получит путевку в аналогичную стадию Лиги Европы.