Виталий Дуброва рассказал о текущей ситуации с баном россиян. Также тренер сборной прокомментировал прием и отношение к нашим спортсменам в Австрии на Гран-при, где украинцы принимали участие в соревнованиях из-за отсутствия россиян.

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Незначительные надежды были, что все-таки наша мировая федерация проявит здравый смысл, но пока он у нее отсутствует

Сборная Украины уже пропустила главный старт года – Чемпионат мира по дзюдо, а также Гран-при в Таджикистане. И по словам Виталия Дубровы, ситуация не меняется к лучшему.

Украинские атлеты готовятся к Европейским играм и ждут дальнейшего решения относительно турнира Грендслем в Казахстане, который состоится 16-18 июня. Но уже есть информация, что там будут "индивидуальные нейтральные спортсмены", поэтому из-за рекомендаций НОК и эти соревнования с большой вероятностью состоятся без украинцев.

Мне показалось, что это мы начали войну, что это Украина напала на Россию.

Хочу сказать, что когда были в Линце на Гран-при, то, к сожалению, почувствовали к нам странное отношение, очень сдержанно с нами общались представители руководства мировой федерации дзюдо. Это то, что я увидел. А между сборными всегда дружеская атмосфера, потому проблем никаких нет. И зрители очень хорошо принимали наших спортсменов. Приходили и украинцы, проживающие в Австрии, с этим проблем никаких не было. А вот со стороны мировой федерации эту удаленность мы увидели,

– вспомнил Дуброва.

Как это часто бывает, Украина получила поддержку только кулуарно, и никто публично не выступил и не поддержал нашу страну. Отмечается, что некоторые президенты национальных федераций, в частности, Скандинавских стран и еще некоторых, выражали свою поддержку украинской делегации. Но на конгрессе никто не выступил.

Напомним. Украина бойкотирует все соревнования по дзюдо, где присутствуют спортсмены из стран-террористок.